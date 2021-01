Porta Elisa News



Coletta crac: frattura al malleolo

martedì, 19 gennaio 2021, 15:20

Iacopo Coletta dovrà stare fermo oltre un mese perché la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto questa mattina, ha evidenziato una frattura al malleolo peroneale della caviglia destra con interessamento dei legamenti. Per i prossimi 30 giorni il portiere rossonero dovrà portare un tutore e stare con la gamba immobilizzata. Solo in seguito verrà effettuato un controllo radiografico per capire le condizioni della caviglia e decidere la riabilitazione.

È impossibile quindi adesso dare date certi sui tempi di recupero e su quando il giocatore sarà in campo. È certo che la Lucchese dovrà prendere un altro portiere e Deoma starà già lavorando a questa situazione. "È stato confermato purtroppo tutto ciò che mi aspettavo - ha sottolineato il dottor Tambellini - vedremo come si evolverà la situazione fra 30 giorni."