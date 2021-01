Porta Elisa News



Deoma: "Bianchi? Il Genoa ha l'attaccante per i prossimi 15 anni"

domenica, 24 gennaio 2021, 17:18

Tre punti fondamentali, per credere più che mai nella salvezza, Daniele Deoma, diesse rossonero, è particolarmente soddisfatto di questa vittoria arrivata dopo cinque pari consecutivi: "Siamo sempre stati convinti che il lavoro e la serierà pagano, la squadra dà l'anima e lo staff tecnico ha fatto la differenza, oggi è arrivata una vittoria che conta molto e che è nata nella sofferenza, ma si vede che nasce dal lavoro in settimana".

"Più passa il tempo più la squadra migliora. Oggi abbiamo incontrato una squadra di ottimi palleggiatori, Morello è uno dei pù forti della categoria. La Lucchese è ormai una squadra quadrata e sa emergere nelle difficoltà, da un punto di vista tecnico e tattico siamo stati straordinari. La qualità dei giocatori, anche con i cambi, si sta vedendo, Biggeri è un portiere forte, ha lavorato con serietà e ora raccoglie i frutti del lavoro, una grande giornata. Bianchi? Il Genoa ha l'attaccante per i prossimi 15 anni, per l'età che ha uno dei più forti in Italia. Mercato in uscita? Abbiamo giocatori che non sono in lista perché giovani; per chi non trova spazio stiamo vedendo con i procuratori, in entrata se dovesse capitare qualcosa di importante saremo vigili".