Deoma: "Abbiamo toppato, dobbiamo resettare subito"

domenica, 31 gennaio 2021, 17:29

Daniele Deoma, diesse rossonero, vuole subito voltare pagina, la sconfitta con il Novara non deve lasciare tracce: "E' una partita nata male costellata da errori che abbiamo pagato a caro prezzo e quando si prendono gol, poi diventa tutto più difficile. Loro sono stati bravi a rubarci palla e così sono nati due-tre gol, non dimentichiamo che la squadra piemontese non merita questa classifica. Ripeto: oggi tanti errori e se si prendono gol, è tutto più difficile. Siamo mancati oggi,non posso dire il contrario: abbiamo toppato".

"La medicina? La solita: dobbiamo lavorare, solo qeello ci può far venir fuori dalla situazione difficile, i risultati utili consecutivi non sono arrivati per fortuna ma per il lavoro svolto. Oggi abbiamo perso e dobbiamo iniziare a pensare alla gara importatissima di mercoledì a Grosseto, non c'è il empo di piagersi addosso, ache se è chiaro che è una batosta, ma va resettata subito. Domani ultimo giorno di mercato? Per le uscite, se qualcuno vuol andare a giocare di più altrove, c'è massima apertura, quanto alle entrate, se dovesse esserci domani qualche situazione non ce lasceremo sfuggire: non escludo nulla. Da domani saremo a Milano al calciomercato".