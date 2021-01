Porta Elisa News



Deoma: "Il mercato vero e proprio inizierà il 15 gennaio"

domenica, 3 gennaio 2020, 17:24

di diego checchi

La squadra ha lavorato all'Acquedotto ed era presente anche Fazzi, che però con ogni probabilità domani passerà al Ghiviborgo. Nella stessa giornata verrà ufficializzata anche l'entrata di Francesco Marcheggiani che da alcuni giorni si sta allenando con la Lucchese. Per il momento sono solo queste le trattative in fase di completamento, anche se Deoma e Lopez stanno lavorando sotto traccia su altre situazione che però non lasciano trapelare, sul piede di partenza ci sono Molinaro, Moreo, Falivene e Lionetti.

Per il centrocampo resiste il nome di Andrea De Falco, in uscita dalla Viterbese mentre su Antezza è andato forte il Fano. Per l'attacco non c'è ancora niente di concreto, ieri abbiamo fatto dei nomi e alcuni di questi li possiamo scartare: Filippo Di Maira rimarrà sicuramente alla Giana Erminio che lo ha tolto dal mercato visto che è vittima di un infortunio che lo terrà fuori per qualche tempo. Su Riccardo Barbuti si è aperta un asta perché oltre alla Lucchese ci sono Carpi, Perugia, Novara e Pistoiese di conseguenza sarà difficile che possa arrivare a Lucca. In ballo rimane la candidatura di Edgar Cani anche se non crediamo che abbia avuto un grande riscontro nella dirigenza rossonera, vedremo quindi su chi si butterà Deoma. Il diesse rossonero però ci tiene a fare il pompiere: "Il mercato vero e proprio inizierà il 15 di gennaio, quello che dovevamo fare (l'arrivo di Marcheggiani che verrà ufficializzato a breve ndr) lo avevamo già impostato da dicembre e adesso in testa abbiamo solo la partita di Lecco".