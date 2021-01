Porta Elisa News



Deoma: "Punto doppio e bella prestazione"

domenica, 10 gennaio 2021, 16:58

Daniele Deoma può sorridere: è un pari pesantissimo quello che i rossoneri colgono a Lecco, dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Il direttore sportivo rossonero, però, ha sempre creduto nella rimonta: "E' stata una gara da montagne russe, ma questa è una formazione che non molla. Stavolta, a differenza del passato, siamo riusciti a mantenere viva la partita, ero convinto che la palla buona sarebbe potuta arrivare. Questa è una Lucchese che ha grande carattere, una squadra viva che non molla un centimetro: è un punto doppio accompagnato a una prestazione importante"

"Gli errori difensivi? L'inerzia della partita l'hanno cambiata proprio quei due gol subiti che ci hanno un po' destabiizzato, teiamo conto che tutti facciamo errori. Ma nell'arco dei 95 minuti abbiamo dato vita a una partita importante. I nuovi? Marcheggiani ha fatto un lavoro oscuro, prendendo botte per tutta la partita e sfiorando il gol all'inizio; Petrovic si è presentato come avete visto: un gol e l'assist del pari. Ricordiamoci che abbiamo fuori Benassi e Bianchi, mi auguro siano a disposizione in tanti dopo tutto quello che abbiamo passato per il Covid. La classifica? Non guardo gli altri, guardo il nostro lavoro settimanale: oggi si vede che non siamo inferiori a nessuno, altrimenti on avremmo fatto tutti questi risultati nelle ultime settimane. Oggi sotto di due gol, contro una squadra molto forte in casa, abbiamo colto un grande punto, merito davvero dello staff, devo ripeterlo. Mercato? Dove dovevamo urgentemente ntervenire, ci siamo mossi per tempo e ora con calma lavoreremo per alzare l'asticella: non serve fare numero ma qualità".