I rossoneri sognano lo sgambetto alla capolista

venerdì, 15 gennaio 2021, 15:31

di diego checchi

La Lucchese ritornerà al Porta Elisa, domani alle ore 15, dopo le feste natalizie nella gara contro il Renate che sulla carta si può definire come il classico testa-coda, però solo sulla carta perchè la Lucchese venderà cara la pelle e cercherà di vincere per muovere la classifica e chiudere il girone di andata sulla stessa lunghezza d'onda delle ultime partite. Aspettiamoci quindi una partita aperta dove tutte e due le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco. La classifica delle due squadre non deve appunto ingannare perchè chi si aspetterà un risultato scontato a nostro avviso resterà scottato.

E' vero che 29 punti di differenza fra le compagini fotografano impietosamente la classifica ma in una partita di 90 minuti può succedere di tutto anche perchè la Lucchese non è più quella di un paio di mesi fa. E' riuscita a darsi un gioco e soprattutto a stare in campo e a lottarsela contro qualsiasi avversario. Il merito di tutto questo sapete di chi è? E' di un signore che si chiama Giovanni Lopez che partita dopo partita è riuscito a far esprimere il suo credo tattico alla squadra e a far dare il meglio di se stessi ad ogni singolo giocatore. Bisogna fare i complimenti anche alla società perchè soprattutto nelle ultime mosse di mercato ha alzato veramente l'asticella.

Petrovic e Marcheggiani sono due ottimi profili in attacco, mentre l'ultimo arrivato in ordine di tempo, Zennaro, potrà risultare molto utile per il centrocampo, anche se al massimo domani partirà dalla panchina. Per quanto riguarda la formazione, l'unico vero ballottaggio è fra Solcia e De Vito con il primo favorito, quindi sembra profilarsi l'undici che ha riportato in equilibrio la gara di Lecco dopo il doppio svantaggio. A nostro avviso, Bianchi, seppur in fase di recupero, difficilmente potrà essere della partita. Questa è la probabile formazione della Lucchese 3-5-2: 1 Coletta, 5 Papini, 15 Solcia, 33 Dumancic, 11 Panati, 7 Nannelli, 23 Meucci, 32 Sbrissa, 19 Marcheggiani, 37 Petrovic, 26 Adamoli. A disposizione: 12 Biggeri, 28 De Vito, 17 Bartolomei, 2 Panariello, 13 Cellamare, 8 Kosovan, 4 Cruciani, 30 Caccetta, 38 Zennaro, 14 Signori, 27 Scalzi, 25 Molinaro. Allenatore: Giovanni Lopez