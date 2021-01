Porta Elisa News



Iniziano gli spareggi

sabato, 23 gennaio 2021, 09:36

di diego checchi

Domani, a Crema, inizia il girone di ritorno e la Lucchese andrà in terra lombarda per cercare di portare via tre punti perché, onestamente, la squadra di Lopez deve aumentare il ritmo per togliersi dalle sabbie mobili della classifica. Non sarà una gara facile in primo luogo perché la Pergolettese ha dimostrato anche domenica scorsa di stare molto bene vincendo per 2 a 0 contro il Pontedera, e poi perché ogni partita di questo campionato nasconde sempre qualche insidia inaspettata. Come si è preparata la Lucchese a questo match che pur non essendo decisivo è importantissimo? Con la solita voglia e applicazione di sempre, ma dovrà cercare di eliminare quegli errori individuali che nelle ultime partite non hanno permesso ai rossoneri di vincere l'intera posta in palio.

Per quanto riguarda la formazione, mister Lopez dovrà fare a meno di Coletta, che nell'ultima partita con il Renate ha subito un brutto infortunio e ne avrà per un bel po' di tempo; a lui auguriamo una pronta guarigione. Oltre a Coletta, che sarà sostituito da Biggeri, mancheranno lo squalificato Meucci e gli infortunati Benassi, Convitto, Molinaro, Ceesay, Falivene, Lo Curto e Moreo, saranno invece convocati gli ultimi arrivati il portiere Pozzer, il terzino sinistro Galardi e il centrocampista Zennaro.

Al posto di Meucci dovrebbe esserci Caccetta ma non è detto che poi la possa spuntare Cruciani. In attacco tornerà a disposizione e magari potrà giocare uno spezzone di partita, l'attaccante ex Genoa sta bene ma non sarà nell'undici titolare. Spazio quindi alla coppia Marcheggiani-Petrovic che tanto bene ha fatto nella partita contro il Renate.

Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Biggeri, 5 Papini, 28 De Vito, 33 Dumancic, 11 Panati, 7 Nannelli, 30 Caccetta, 32 Sbrissa, 26 Adamoli, 19 Marcheggiani, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 2 Panariello, 15 Solcia, 17 Bartolomei, 8 Kosovan, 14 Signori, 38 Zennaro, 4 Cruciani, 9 Bianchi, 22 Forciniti, 27 Scalzi.