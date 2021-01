Porta Elisa News



Lopez: "Cambierò qualcosa rispetto a Crema"

sabato, 30 gennaio 2021, 14:56

Mister Lopez carica la squadra in vista della gara con il Novara e tramite l'ufficio stampa presenta così la partita contro i piemontesi, una sorta di spareggio nella parte passa della classifica.



Come sta la squadra?

"Il gruppo sta bene e si allena ogni giorno con grande ritmo ed intensità. Dobbiamo essere bravi a proseguire nella direzione degli ultimi due mesi, evitando errori di distrazione e sfruttando ogni occasione buona".



Cosa pensa del Novara?

"Il Novara è una ottima squadra, che occupa una posizione in classifica che non rispecchia i veri valori della rosa. Stanno evidentemente riscontrando alcuni problemi di vario genere, ma possono sempre contare su giocatori esperti e di categoria. Dal canto nostro giocheremo per un nuovo, importante risultato, consapevoli che una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire la marcia intrapresa e migliorare ulteriormente una classifica che, dopo gli ultimi risultati, sta già assumendo una nuova impronta".



Sulla formazione cosa ci può dire?

"Per quanto riguarda la formazione, recuperiamo Meucci che potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo e probabilmente cambieremo qualcosa rispetto agli undici iniziali di Crema. Davanti abbiamo tre giocatori motivati ed in forma, che potranno alternarsi nelle tre partite che ci aspettano nella prossima settimana".