Porta Elisa News



Lopez: "Giriamo subito pagina"

domenica, 31 gennaio 2021, 17:29

IMister Lopez, in una giornata davvero negativa, prova a analizzare la partita persa per 4 a 1 contro il Novara: "Oggi siamo incappati in una giornata storta, dopo sei risultati utili consecutivi. Una partita cominciata male, che non abbiamo saputo raddrizzare. Abbiamo pagato a caro prezzo le troppe disattenzioni, che con avversari di spessore come quelli di oggi non ci possiamo permettere".

"Dumancic e Papini?Dumancic e Papini hanno subito infortuni che verranno valutati dallo staff nei prossimi giorni. Per fortuna si torna subito in campo a Grosseto: mercoledì c'è una nuova, importante sfida per riprendere il nostro percorso con le giuste motivazioni. Giriamo subito pagina e pensiamo al lavoro da fare".