Lopez: "Marcheggiani si è ben integrato nel gruppo e sarà sicuramente pronto se chiamato in causa"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 9 gennaio 2021, 16:09

La Lucchese riprende il campionato con una trasferta tutt'altro che facile contro il Lecco di D'Agostino, una squadra che è nei quartieri alti della classifica e che punta decisamente ai play off: ci sarà il debutto da titolare di Francesco Marcheggiani, rientra Kosovan. La probabile formazione

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:49

Il nuovo attaccante rossonero: "Mister Lopez sia uno dei più preparati della categoria e per tutti noi è una bella opportunità essere allenati da lui. Non scendo in campo da inizio dicembre e non vedo l’ora di poter dare il massimo per questa nuova maglia"

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:40

Ecco il secondo rinforzo per l'attacco: la società rossonera ufficializza l'arrivo in prestito dalla Virtus Entella del croato Tomi Petrovic, classe '99. Cresciuto nel settore giovanile dei liguri, Petrovic ha già maturato esperienze in Serie C con le maglie di Rimini e Pro Vercelli.

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:40

Lo staff medico ha provato a recuperare l'attaccante rossonero ma il giocatore si è procurato un piccolo stiramento al flessore della gamba destra. L'obbiettivo a questo punto è di recuperarlo in vista della partita casalinga di sabato 16 gennaio contro la capolista Renate: al suo posto dovrebbe esordire Marcheggiani