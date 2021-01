Porta Elisa News



Lucchese, con il Novara l'ultima vittoria risale al 2006

giovedì, 28 gennaio 2021, 08:29

di diego checchi

Vediamo i quattro precedenti più recenti fra Lucchese e Novara. Lo score parla di due vittorie dei rossoneri: la prima nella stagione 2003/04 con Viscidi in panchina quando i rossoneri vinsero per 1 a 0 con rete di Bianchini su assist proprio del ds rossonero Daniele Deoma. Era il 10 aprile del 2004 e la formazione della Lucchese era la seguente: Sarti, Deoma, Bianchini, Bellucci, Ferracuti, Lenzini, Superbi, Pessotto, Iacopino, Masini, Carruezzo. A disposizione c’erano Tambellini, Colle, Palermo, Buglio, Rondinella, Herrera, Romanelli. In quell’occasione fu espulso Masini.

Nella stagione successiva e cioè l’8 novembre 2004, la partita venne giocata in posticipo serale e terminò 2 a 2 con doppietta di Guidi. All’epoca c’era Daniele Baldini in panchina che poi venne sostituito dal compianto Walter Nicoletti. Questa la formazione: Sarti, Carnesalini, Guidi, Bellucci, Ferracuti, De Angelis, Martusciello, Masini, Buglio, Lenzini, Nodari. A disposizione c’erano Tambellini, Carusio, Superbi, Petterini, Deoma, Magnani, Giraldi.

Il 3 settembre del 2006 la Lucchese vinse contro il Novara per 4 a 0 nella prima giornata di campionato con Fulvio Pea in panchina. In quella stagione i propositi erano di promozione ma poi per varie vicissitudini societarie la Lucchese non arrivò nemmeno ai playoff e Pea fu sostituito da Stringara in panchina dopo che andarono via anche Gigi Simoni e Spartaco Landini. Questa è la formazione che scese in campo quel giorno: Brunner, Campana, Ceccarelli, Geraldi, Renzetti, Napolioni, Giampieretti, Bonfanti, Micco, Coralli, Di Gennaro. A disposizione Moreau, Carusio, Kone, Magnani, Mannucci, Masini, Carruezzo. Le reti furono messe a segno da Micco, Ceccarelli, Coralli e Bonfanti.

L’ultimo precedente in ordine di tempo è stato quello della stagione 2018/2019 con Favarin in panchina. In quella gara la Lucchese perse per 1 a 0 e la rete fu segnata da Schiavi che attualmente fa ancora parte della rosa del Novara e domenica prossima potrebbe essere in campo al Porta Elisa. era il 6 aprile 2019 e la Lucchese scese in campo così: Falcone, Zanini, De Vito, Martinelli, Favale, Lomabrdo, Provenzano, Bernardini, Mauri, Bortolussi, Sorrentino. A disposizione di mister Favarin c’erano: Aiolfi, Palmese, Santovito, Strechie, Fazzi, De Feo, Di Nardo, Isufaj.