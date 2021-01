Lucchese, ecco gli orari delle prime dieci gare del girone di ritorno

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:34

L'ipotesi più gettonata è la coppia Marcheggiani-Nannelli. Anche Scalzi, Moreo, Convitto e Molinaro lottano per un posto, ma è ancora presto per tirare le somme e il centravanti proverà a essere in campo a Lecco

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:30

Il candidato alla presidenza della Lega Pro alternativo a Ghirelli si rivolge alle società: "E' un impegno, le società attente ai giovani vanno sempre premiate"

mercoledì, 6 gennaio 2021, 14:01

I grigi si sono assicurati l'attaccante Stanco e sono a un passo dall'ex rossonero Bruccini, la Pro Vercelli risponde con l'arrivo di Gatto dalla Triestina. Anche il prossimo avversario della Lucchese, il Lecco, è in pieno fermento per rinforzare la rosa: tutti i movimenti

martedì, 5 gennaio 2021, 19:48

Il capocannoniere rossonero ha rimediato una contrattura al flessore della gamba destra: solo giovedì sarà possibile stabilire se potrà essere recuperato per la difficile trasferta in terra lombarda. Va invece avanti il recupero di Benassi che dovrebbe tornare a disposizione contro il Renate