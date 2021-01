Porta Elisa News



Mercato, c'è anche Palermo in uscita dalla Viterbese

lunedì, 4 gennaio 2021, 12:24

di diego checchi

Il mercato è imprevedibile e da Viterbo è rimbalzata la notizia sul possibile arrivo a Lucca della mezzala Simone Palermo che dalla città della Tuscia è in uscita. Nell’ultima gara di campionato il giocatore è stato uno dei protagonisti della partita contro il Francavilla mettendo a segno due reti, entrambe su calcio di rigore. La cosa certa è che la società laziale vuole cedere sia lui che De Falco e a mister Lopez non dispiacerebbe riabbracciare il centrocampista. Nella sua esperienza a Viterbo considerava Simone Palermo come uno degli insostituibili: insomma, è un pallino vero e proprio di Lopez.

Che cosa si può dire di Palermo? Che nelle ultime due stagioni ha giocato poco perché è stato fermato da alcuni infortuni ma quando c’era Lopez in panchina, il ragazzo romano era sempre in campo e faceva la differenza. Adesso la situazione è questa: oggi la Viterbese presenterà il suo nuovo ds che dovrebbe essere Mauro Facci e soltanto dopo entrerà nel vivo il mercato sia in entrata che in uscita. Palermo, classe 1988, andrà in scadenza nel giugno 2021 e la Lucchese potrebbe accollarsi il suo stipendio in questo periodo e magari rinnovare a fine stagione. Una situazione tutta in divenire ma che potrebbe entrare nel vivo molto presto.