Novara, qualcosa è andato storto

venerdì, 29 gennaio 2021, 12:50

di diego checchi

Un Novara in difficoltà. La squadra è stata costruita per recitare un ruolo da protagonista, ma, evidentemente, qualcosa non è andato per il verso giusto. Tanto è vero che prima è stato esonerato l’allenatore Simone Banchieri e la squadra è stata affidata a Michele Marcolini, a sua volta esonerato per richiamare Banchieri. La sconfitta contro la Pro Vercelli ha fatto ancora vacillare la panchina dei piemontesi e si vociferava che potesse arrivare l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, dopo alcune esperienze con la Pergolettese e con il settore giovanile della Cremonese. Ma la società ha deciso di continuare con il tecnico attualmente in carica.

È invece cambiato il direttore sportivo perché Orlando Urbano è stato sollevato dall’incarico e al suo posto è arrivato Mauro Borghetti. Per la sfida contro la Lucchese saranno squalificati tre pilastri della squadra: il difensore Migliorini, i centrocampisti Buzzegoli e Bianchi. Mentre Zigoni e Gonzales dovrebbero partire dalla panchina perché non è detto che restino a Novara. Il centrocampista Firenze è stato ceduto da poco al Padova mentre sono arrivati in Piemonte l’esterno Corsinelli dal Bari, un giocatore versiliese con un passato nel Pontedera e il centrocampista Bortoletti che dovrebbe essere impiegato sin da domenica prossima.

Il modulo tattico è il 4-4-2 molto offensivo. Il problema a Novara è che da 14 turni non si vede la vittoria e questa cosa ha portato la squadra a ridosso dei playout. Non sono dentro gli spareggi soltanto per il miglior scontro diretto che hanno avuto contro la Giana Erminio. Questa è la probabile formazione (4-4-2): Lanni, Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano, Pagani, Panico, Schiavi, Bortoletti, Rossetti, Lanini. A disposizione: Desjardins, Bellich, Cisco, Collodel, Gonzales, Hrkac, Ivanov, Malotti, Pellegrini, Zigoni, Zunno, Ferrara. Allenatore: Banchieri