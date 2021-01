Porta Elisa News



Prestazione di squadra, ma Petrovic impressiona nuovamente

sabato, 16 gennaio 2021, 18:03

Queste le pagelle dei rossoneri al termine della gara casalinga contro il Renate.

Coletta 6,5 – ha guidato la difesa con autorità, incolpevole sul gol. Era stato bravo nel chiudere lo specchio della porta in occasione dell'infortunio.

Panariello 7 – partita perfetta la sua, non ha sbagliato un intervento nel ruolo di centrale di destra nella difesa a 3. Non giocava da titolare dalla partita contro la Pro Patria.

Papini 6 – un incertezza sul gol di Rada, per il resto una partita di sostanza e grinta. È andato anche al tiro nel primo tempo ma Gemello è stato bravo a respingere.

Nannelli 6,5 – ha conquistato il rigore dell'1 a 1 ed ha giocato una partita di grande corsa e impegno, è calato nel secondo tempo.

Solcia 7 – ha fatto bene, da centrale di difesa non ha sbagliato praticamente niente.

Marcheggiani 7,5 – è un attaccante che lotta su tutti i palloni e attacca la profondità. Si è incaricato di battere il rigore spiazzando il portiere Gemello. Una punta che potrà far molto comodo alla Lucchese.

Meucci 6 – era partito male ed ha sofferto maledettamente Galuppini quando passava dalle sue parti, nel secondo tempo si è riscattato ed ha sfiorato anche il gol.

Adamoli 6,5 – partita di grande corsa e verve, un giocatore che anche oggi ha dimostrato tutte le sue qualità, soprattutto in fase di spinta.

Sbrissa 7 – bravo sia in fase di interdizione che di costruzione, un giocatore molto importante per questa squadra.

Dumancic 6,5 – ha fatto il suo senza particolari sbavature.

Petrovic 7 – nonostante non abbia fatto gol è stato utilissimo alla squadra e si trova a meraviglia con Marcheggiani. Ha tenuto su palla, ha fornito assist per i compagni ed è stato un pericolo costante per la difesa del Renate: l'attaccante che ci voleva.

Scalzi sv.

Biggeri sv.