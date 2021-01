Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa degli allenamenti

martedì, 12 gennaio 2021, 17:30

La squadra ha lavorato a ranghi completi all'Acquedotto e si sono rivisti, se pur a parte, Convitto e Ceesay. La decisione su Bianchi, se averlo o meno a disposizione sabato prossimo contro il Renate, verrà presa nella giornata di domani quando le condizioni del giocatore verranno valutate ancora una volta dallo staff medico. C'è da sottolineare che Bianchi aveva riportato un piccolo stiramento al flessore della gamba destra e ci sarà da capire se lo sarà messo alle spalle o se altrimenti le soluzioni dovranno essere diverse cioè o l'impiego di Petrovic (nella foto) dall'inizio assieme a Marcheggiani oppure la coppia che si è vista dall'inizio a Lecco con Nannelli inserito nel ruolo di seconda punta.

Le altre alternative potrebbero essere l'utilizzo di uno fra Scalzi e Molinaro anche se queste due ultime opzioni sono un pò più remote. Comunque è ancora presto per parlare di formazione e molto, appunto, dipemderà dalle condizioni del bomber il cui cartellino è di proprietà del Genoa e che con la Lucchese ha messo a segno finora 5 reti. La squadra ha lavorato sia sotto il profilo tecnico che sotto quello atletico facendo un lavoro a stazioni divisa in più gruppi. Per domani è prevista una seduta pomeridiana sempre all'Acquedotto.