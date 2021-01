Porta Elisa News



Rossoneri in campo per iniziare a preparare la gara contro il Novara

martedì, 26 gennaio 2021, 19:02

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della sfida con il Novara e non ci sono particolari novità di mercato se non che su Molinaro, oltre alla Fidelis Andria anche Siena, Taranto, Messina e Rimini hanno chiesto informazioni; tutte squadre di Serie D. Su Giorgio Lionetti invece pare esserci la Cavese, squadra che milita nel girone C della Serie C.

Per quanto riguarda la squadra, non è ancora rientrato in gruppo Benassi mentre Meucci, dopo aver scontato la giornata di squalifica, sarà a disposizione di mister Lopez per domenica. Possessi palla e una partitella finale oltre al lavoro atletico, questo il menù dell’allenamento odierno. Per domani è prevista una seduta pomeridiana mentre giovedì ci sarà la doppia seduta.