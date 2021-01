Porta Elisa News



Russo: "Bene, ma la strada è lunga e non ci possiamo cullare sulla vittoria"

domenica, 24 gennaio 2021, 17:48

Bruno Russo, presidente rossonero, è molto soddisfatto del risultato ma non dimentica che la strada per la salvezza è ancora lunga: "Abbiamo sofferto oggi, ma contavo, come poi è avvenuto, che i nostri giocatori di qualità riuscissero a fare la differenza, vedi Bianchi, Petrovic, Nannelli, Ringiovanendo la squadra nella ripresa abbiamo fatto la differenza, non dimentichiamo che c'era la paura di non poter sbagliare. Aggiungo che abbiamo due portieri straordinari, accanto a Coletta anche Biggeri ha dimostrato il suo valore".

"E' unavittoria che ci voleva per recuperare la partenza scioccante, era molto importante vincere oggi. Sono certo che tutti i giocatori hanno grandissimi margini di miglioramento, molti hanno giocato tra i grandi solo con la Lucchese, devono poter giocare, noi dobbiamo aiutarli nella crescita e l'allenatore è bravissimo ma c'è ancora tantissimo da lavorare. Guardando la classifica ce ne rendiamo perfettamente conto, ora ci attende il Novara, che per me è la migliore squadra del girone e non mi spiego come sia finita in quella zona di classifica, è il peggior avversario ci potesse capitare. Ora godiamoci i momento, ma non ci culliamo con la vittoria".