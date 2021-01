Porta Elisa News



Santoro: "Non meritavamo assolutamente di perdere"

domenica, 10 gennaio 2021, 18:10

Il direttore generale rossonero Mario Santoro è come tutto lo staff molto soddisfatto della prestazione della Lucchese e anche dell'inserimento degli ultimi due arrivati, Marcheggiani e Petrovic: "Mi sono sembrati decisamente due buoni acquisti e va dato atto a Daniele Deoma della bontà delle scelte compiute e del lavoro effettuato: davanti ora siamo davvero competitivi. Complimenti anche allo staff, mister Lopez in testa, per una gara che ha dimostrato quanto stia crescendo la Lucchese".

"Oggi è stata una partita che stavamo buttando per alcuni errori, ma non meritavamo assolutamente di perdere. Mi è piaciuta la reazione, ora iniziamo a pensare alla prossima gara contro il Renate capoclassifica: servono nuovi punti per continuare la nostra rincorsa".