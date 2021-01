Porta Elisa News



Ufficiale: Marcheggiani in rossonero

martedì, 5 gennaio 2021, 13:20

di diego checchi

Ore c'è l'ufficialità: la Lucchese comunica di aver acquisito in prestito fino al termine della stagione, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Marcheggiani, attaccante classe '91. Il giocatore, in arrivo dalla Vis Pesaro, ha segnato 10 gol nello scorso campionato di Serie C e può vantare esperienze con le maglie di Rieti, Gualdo, Maccarese e Reggiana. Sono oltre 140 gol in carriera e 300 presenze maturare.

La società rossonera comunica parallelamente di aver ceduto, come si ipotizzava da giorni, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Fazzi (classe '00) al Ghiviborgo, società militante nel campionato di Serie D, fino al termine della stagione.