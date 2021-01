Porta Elisa News



Un'altra battaglia sulla strada della salvezza

sabato, 30 gennaio 2021, 09:49

di diego checchi

Domani contro il Novara, in un vero e proprio scontro diretto, la Lucchese dovrà cercare di vincere a tutti i costi, soprattutto perché così riuscirebbe a riprendere i piemontesi e migliorare la classifica. Tutto poi dipenderà anche dai risultati delle altre ma la Lucchese ha l'obbligo, prima di tutto, di pensare a se stessa e continuare la strisca positiva di risultati intrapresa ormai da tempo. La mano di Lopez è ben visibile in questa squadra che ha concetti chiari e semplici da sviluppare e che sa mettere a frutto tutto il lavoro che svolge in settimana.

Per la gara di domani, c'è da dire che rientrerà dalla squalifica Meucci e sarà proprio lui il play maker davanti alla difesa con Nannelli ala destra e Sbrissa o Zennaro sulla sinistra; in difesa spazio a Solcia, De Vito e Dumancic con Papini spostato a fare il quinti di centrocampo a destra, mentre per la corsia sinistra le alternative sono due: o la riconferma di Adamoli o l'impiego di Panati, visto che il ragazzo ex Carrarese è ormai capace di interpretare più ruoli. Il dubbio principale riguarda l'attacco, chi giocherà fra Bianchi, Petrovic e Marcheggiani? I tre lottano per due maglie e Lopez scioglierà questo nodo solo a pochi minuti dall'inizio della gara. È difficile, adesso, fare previsioni ma potrebbe anche essere che Bianchi parta ancora una volta dalla panchina per entrare a partita in corso, staremo a vedere.

Sarà l'ultima partita con il mercato aperto perché lunedì alle 20 chiuderanno le contrattazioni e vedremo se la Lucchese porterà a casa ancora un giocatore oppure no, si parla di un regista. È chiaro che poi ci sono dei giocatori in uscita, ma per il momento non si muove niente su questo fronte. Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Biggeri, 15 Solcia, 28 De Vito, 33 Dumancic, 5 Papini, 7 Nannelli, 23 Meucci, 32 Sbrissa, 26 Adamoli, 19 Marcheggiani, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 2 Panariello, 11 Panati, 13 Cellamare, 8 Kosovan, 4 Cruciani, 30 Caccetta, 14 Signori, 38 Zennaro, 27 Scalzi, 9 Bianchi. Allenatore: Lopez.