Verso il match con il Novara: Bianchi e Meucci prenotano la maglia da titolari

mercoledì, 27 gennaio 2021, 12:32

di diego checchi

Seduta sia tecnica che atletica per la squadra rossonera in vista della gara con il Novara. È ancora presto per ipotizzare il tipo di formazione che Lopez vorrà mandare in campo ma la nostra sensazione è che ci siano due soli cambi. Ovvero che Flavio Bianchi sarà titolare in coppia con uno tra Petrovic e Marcheggiani e Meucci al posto di Caccetta, visto che il mediano di Carrara rientrerà dalla squalifica. Tutto sommato il gruppo sta bene a parte qualche acciacco. Vedremo se nei prossimi giorni Benassi recupererà o meno anche se è possibile che sia disponibile per la partita di Grosseto o per quella dopo contro la Pro Vercelli.

Fino a un mese fa Lopez non aveva alternative di un certo spessore in avanti, adesso può scegliere su tre profili di alta qualità, ma anche su uno fra Scalzi e Nannelli che all’occorrenza possono fare questo tipo di ruolo. A nostro avviso i due nuovi arrivi di Marcheggiani e Petrovic insieme a quello di Zennaro, hanno alzato notevolmente il tasso tecnico della squadra e soprattutto hanno permesso alla Lucchese di fare un altro tipo di gioco e di poter appoggiarsi a loro in caso di difficoltà.

C’è curiosità anche per vedere i giovani Pozzer e Galardi che però dovranno aspettare il loro momento, ma comunque sono elementi di qualità assoluta. Insomma la Lucchese adesso se la potrà giocare con tutti, è inutile nasconderlo dando sempre un’occhiata al mercato perché non è detto che Deoma non tiri fuori dal cilindro un ultimo colpo ad effetto per il centrocampo. L’augurio poi è quello che venga trovata una sistemazione a quei giocatori che onestamente non rientrano più nei piani tecnici della Lucchese, soprattutto per loro perché stare fermi fino a maggio e non vedere il campo, credo non faccia piacere a nessuno. quindi l’auspicio è che certe trattative in uscita, possano andare in porto.