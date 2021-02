Porta Elisa News



Ballottaggio a due per un posto in difesa

venerdì, 12 febbraio 2021, 12:33

di diego checchi

Benassi o Dalla Bernardina? Sarà questo il dubbio che si porterà mister Lopez fino a pochi minuti prima dell’inizio della gara di Como. Dalla Bernardina è arrivato da poco alla corte rossonera e nei quaranta minuti in cui ha giocato ha dimostrato buona personalità anche se in questa stagione, a parte lo spezzone di partita di domenica scorsa contro la Pro Vercelli, aveva giocato soltanto una volta con l’Olbia a causa di un infortunio e di scelte tecniche che non lo vedevano protagonista. Benassi invece ha avuto una serie di peripezie che lo hanno tenuto lontano dal campo. Prima il covid e poi diversi infortuni. Adesso il capitano rossonero, così era stato designato ad inizio stagione, sta bene. Ma ha pochi allenamenti nelle gambe anche se c’è da dire che ha più esperienza del compagno. Bisognerà vedere quale opzione sceglierà Lopez anche se entrambe avranno qualche rischio.

La terza ipotesi è quella di riproporre al centro della difesa Marco De Vito ma non crediamo che il trainer opti per questa soluzione, perché il giocatore non sta attraversando un buon momento e nelle ultime partite, quando è stato chiamato in causa, purtroppo ha commesso qualche errore di troppo. Per il resto la formazione è praticamente fatta con Marcheggiani che sembra aver vinto il ballottaggio con Petrovic per fare coppia con Bianchi. Come esterno di sinistra rientrerà Adamoli con Panati che tornerà a destra e Nannelli mezzala. Meucci e Scrissa completeranno il reparto. A parte il ballottaggio chiarito sopra, in difesa Pellegrini e Panariello completeranno il reparto mentre Biggeri sarà regolarmente tra i pali dopo qualche giorno di riposo per un fastidio all’adduttore. Il portiere si è allenato e a meno di contrattempi dell’ultima ora, sarà in campo.