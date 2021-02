Porta Elisa News



Benassi e Lo Curto finalmente in gruppo

martedì, 9 febbraio 2021, 18:53

di diego checchi

Allenamento di ripresa per la Lucchese all'Acquedotto con una seduta pomeridiana in cui la squadra ha svolto alcuni esercizi di possesso palla e del lavoro atletico. La notizia positiva è che sono rientrati in gruppo Maicol Benassi e Michele Lo Curto e già domenica prossima potrebbero essere a disposizione mentre non si è visto al campo Matteo Biggeri, alle prese con un risentimento all'adduttore e lo staff medico non dovrebbe avere problemi a recuperarlo in vista di domenica.

In caso contrario è pronto Giacomo Pozzer, classe 2001, che in allenamento ha dimostrato di poter offrire ampie garanzie. Giovanni Nannelli e Giovanni Sbrissa sono rimasti a riposo a scopo precauzionale e già nei prossimi giorni saranno aggregati al gruppo. Da sottolineare che Daniele Solcia sarà squalificato per una giornata e bisognerà capire su chi punterà Lopez per la sua sostituzione. Per domani è prevista una seduta mattutina mentre per giovedì è fissato un doppio allenamento.