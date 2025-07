Porta Elisa News



Bando per la nuova Lucchese, ancora 24 ore per vedere se si presenta qualcuno

mercoledì, 9 luglio 2025, 14:27

Uno. Due. Tre. O zero? A meno di ventiquattro ore dalla scadenza del bando per manifestare un interessamento nella ricostruzione del calcio cittadino l'incertezza sul numero dei soggetti potenzialmente interessati rimane sovrana.

Secondo alcune indiscrezioni, al momento non sarebbero ancora giunte manifestazioni di interesse, ma la sensazione è che nelle ore finali, il termine scade alle 14 di giovedì, qualcosa possa anche accadere e qualche soggetto posa finalmente profilarsi. I due al momento che paiono avere qualche chances in più di arrivare a una domanda formale sembrano essere Fabrizio Capaccioli e un gruppo di imprenditori edili che si sarebbero materializzati solo negli ultimi giorni. Oltre, naturalmente, ad eventuali sorprese.

Se nessuno dovesse invece farsi vivo formalmente, al Comune di Lucca non resterebbe altra carta che provare, fuori dal bando stesso e in tempi rapidissimi per garantire l'iscrizione che come noto è fissata entro il 23 luglio prossimo, a convincere qualche soggetto a non far chiudere il calcio rossonero. La situazione è ormai a un punto di svolta. Quale, però, è ancora tutto da capire.