Porta Elisa News



Biggeri ancora in dubbio per Como

mercoledì, 10 febbraio 2021, 18:00

di diego checchi

C'è fiducia per la trasferta di Como perchè la squadra sta lavorando piuttosto bene e anche questa mattina, la centro sportivo al circolo "El Nino" non si è risparmiata. Lopez ha fatto svolgere alla squadra sia del lavoro atletico che delle partitelle a pressione attraverso match due contro due dove la palla non stava mai ferma. Il tecnico ha diviso il gruppo in due tronconi. Prima i centrocampisti e gli attaccanti, poi i difensori e gli esterni.

Ci sarà da capire chi sostituirà a Como lo squalificato Solcia. In lista ci sono Dalla Bernardina e De Vito per occupare il ruolo di centrale difensivo e soprattutto se riuscirà come crediamo a recuperare Biggeri fra i pali che anche questa mattina non si è allenato con i compagni per il risentimento all'adduttore. Vedremo nei prossimi giorni se si aggregherà al gruppo altrimenti è pronto all'esordio il classe 2001 Pozzer che sta dimostrando tutte le sue qualità durante gli allenamenti. Certo che esordire a Como contro la prima della classe sarebbe un bel battesimo di fuoco.

Per il resto, non crediamo che la formazione cambi più di tanto rispetto alla gara di domenica scorsa. Casomai il ballottaggio sarebbe solo in attacco fra Marcheggiani e Petrovic con il primo leggermente in vantaggio sul secondo. Per domani è prevista una doppia seduta mentre per venerdì ci sarà un allenamento alle ore 12,30 orario della gara di Como.