Biggeri recupera: sarà in porta a Como

giovedì, 11 febbraio 2021, 18:58

di diego checchi

La notizia della giornata è il recupero di Matteo Biggeri, il portiere ha disputato regolarmente la partitella a ranghi contrapposti che si è svolta oggi all'Acquedotto. Il fastidio all'adduttore sembra essere ormai alle spalle e sarà lui a difendere la porta rossonera allo stadio "Sinigallia" di Como. Il ballottaggio più importante riguarda il reparto difensivo perché Lopez dovrà decidere chi sarà il sostituto dello squalificato Solcia, in due lottano per una maglia e ci riferiamo a Gabriele Dalla Bernardina e Maicol Benassi.

Sì, proprio Maicol Benassi potrebbe tornare in campo dopo tanto tempo, il giocatore ha smaltito l'infortunio al polpaccio e sta discretamente bene. Per il resto, gli altri difensori saranno Pellegrini sul centro-destra e Panariello sul centro-sinistra. A centrocampo, Meucci dovrebbe essere il play maker anche se Cruciani scalpita per un posto. Da verificare poi le condizioni di Caccetta che durante la partitella ha preso una botta al ginocchio.

Le mezz'ale saranno, con ogni probabilità, Sbrissa e Nannelli anche se Zennaro e Kosovan si stanno allenando molto bene. Come quinto di sinistra dovrebbe rientrare Adamoli, con Panati sull'out opposto. Per quanto riguarda l'attacco, sicuro del posto è Flavio Junior Bianchi, con Petrovic e Marcheggiani in lizza per l'atra maglia. La squadra si allenerà domani mattina alle ore 12,30, presumibilmente all'Acquedotto, ma prima della seduta si ritroverà alle 9,00 per mangiare così da fare una vera e propria simulazione della partita. Per sabato mattina, invece, è previsto un allenamento mattutino prima della partenza per la città lariana che avverrà nel primo pomeriggio.