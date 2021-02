Porta Elisa News



Convitto va alla Sanremese

martedì, 2 febbraio 2021, 12:43

di diego checchi

Come avevamo già anticipato ieri, Roberto Convitto è ufficialmente un nuovo giocatore della Sanremese. Riparte dalla Serie D l’attaccante siciliano dopo aver collezionato 9 presenze con la maglia rossonera. Ad annunciarlo è stato il suo procuratore Maurizio Casilli a TuttoserieD. Per quanto riguarda Salvatore Molinaro, il giocatore è vicinissimo a firmare con il Catanzaro.

L’attaccante ex Viterbese è già nella città calabrese e attende di firmare il nuovo contratto, lo si evince dal suo profilo Instagram. Per quanto riguarda Francesco Falivene, alla fine potrebbe accasarsi al Ghiviborgo in Serie D. In questo caso ritroverebbe un altro ex rossonero, ovvero Filippo Fazzi. Da capire dove andrà Wiston Ceesay, classe 2000. Il giocatore ha salutato la comitiva in attesa di trovare una nuova sistemazione che potrebbe essere sia in C che in D essendo svincolato. Vedremo quale sarà il suo futuro.