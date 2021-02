Porta Elisa News



Deoma: "Ancora un errore che ci ha costretto a rincorrere"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:30

Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, aveva in questi giorni più volte ricordato come fosse necessario resettare dopo la scoppola patita con il Novara. A Grosseto la reazione dei rossoneri è stata solo parziale, è comunque condita da clamorosi errori: “Non possiamo ogni volta dare vita a errori madornali che ci costringono a dover rincorrere le gare. Eravamo riusciti a ottenere il pari e a un certo punto a costruire le occasioni, specialmente con Bianchi per provare a vincere la partita”.

“Il rigore? Mi è parso il classico fallo di mano involontario, ma che ormai viene sistematicamente fischiato. Semmai, a mio avviso, era inesistente la punizione da cui è scaturito il penalty. E’ davvero un peccato perché a un certo punto ho pensato che potevamo fare anche punteggio pieno, invece torniamo a casa a mani vuote”.