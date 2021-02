Porta Elisa News



Doppio rinforzo in difesa: arrivano Maestrelli e Pellegrini

venerdì, 5 febbraio 2021, 12:28

di diego checchi

È arrivata l’ufficialità degli acquisti di Eros Pellegrini e Andrea Maestrelli. I due difensori sono già in città e a disposizione di mister Lopez. Maestrelli (nella foto) è un difensore centrale mancino nato nel 1998 che si è appena svincolato dall’Arezzo. Firmerà un contratto fino a giugno. Maestrelli è alto 188 cm e ha vestito le maglie dell’Arzachena, Monopoli e Bisceglie collezionando in tutto 41 presenze in Serie C. Questo giocatore ha iniziato nella Primavera del Perugia per poi passare a quella della Ternana. L'altro arrivo è quello di Eros Pellegrini, classe 1990 con una lunga militanza in Serie C con le maglie di Viareggio, Pisa, Siena, Pordenone, Fano, Carpi e Catania da dove si è appena svincolato e con cui ha collezionato soltanto 2 presenze in questa prima parte di stagione.

La domanda adesso sorge spontanea: come verrà impiegato questo giocatore, visto che è un terzino destro e ha sempre giocato nella difesa a quattro o come quinto di centrocampo? Le soluzioni sono due: o adattato come difensore di destra nella difesa a 3, oppure come quinto di centrocampo per dare il cambio a Panati. Ecco il comunicato della Lucchese: “La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eros Pellegrini, difensore (classe '90) ed Andrea Maestrelli, difensore (classe '98). Pellegrini può vantare oltre 160 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Siena, Carpi e Pordenone. Nella stagione in corso era in forza al Catania Calcio, nel girone C della medesima categoria. Difensore esperto ed affidabile, sarà a disposizione di mister Lopez già dall'allenamento odierno ed indosserà la maglia numero 29. Maestrelli è un difensore dotato di grande fisicità, abile nel gioco aereo, che ha collezionato oltre 40 presenze in Serie C con le maglie di Arzachena, Bisceglie e Monopoli. Indosserà la maglia rossonera numero 25. Anche lui sarà da subito a disposizione dello staff tecnico. Per entrambi i giocatori un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021”.

Retroscena Piccinocchi. Proprio ieri sera, intorno alle ore 20, avevamo anticipato la trattativa con il centrocampista Mario Piccinocchi, un regista che avrebbe sicuramente alzato l’asticella del centrocampo rossonero. Questa trattativa c’è stata confermata anche dal suo procuratore Stefano Lombardi, il quale ha sostenuto che la Lucchese avrebbe dovuto formulare l’offerta finale e che il giocatore sarebbe potuto essere a Lucca già questo pomeriggio. Invece è successo qualcosa di strano, perché, circa un’ora dopo, il sito ufficiale del Seregno (squadra militante nel campionato di Serie D) ha ufficializzato l’acquisto del giocatore svincolato dall’Ascoli. Questa mattina abbiamo chiamato nuovamente il procuratore che ha sottolineato come la trattativa con i rossoneri è ormai svanita e non si campisce il motivo. Domani il giocatore sarà a Seregno.