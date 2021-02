Giudice sportivo, stangata su Deoma e Lopez

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 9 febbraio 2021, 18:53

I due rossoneri potrebbero essere a disposizione già da domenica, mentre non si è visto Matteo Biggeri, alle prese con un risentimento all'adduttore, ma lo staff medico non dovrebbe avere problemi a recuperarlo in vista di domenica. In caso contrario è pronto Giacomo Pozzer

lunedì, 8 febbraio 2021, 13:56

Al netto di un calcio di rigore clamoroso negato dall'arbitro, la Lucchese se l’è giocata alla pari contro la Pro Vercelli e ha avuto le migliori occasioni per segnare: finalmente una squadra compatta, corta e grintosa al punto giusto

domenica, 7 febbraio 2021, 20:47

Il presidente rossonero soddisfatto guarda al futuro con ottimismo: "Il risultato di oggi è importante anche visti i risultati delle nostre dirette concorrenti e possiamo andare avanti con grade fiducia. Purtroppo paghiamo ancora qualche ingenuità ma alla fine conta il risultato"

domenica, 7 febbraio 2021, 20:16

Soddisfatto, al netto del mancato rigore assegnato sul finire di gara, il direttore generale rossonero: La squadra è viva e ha dato il 110 per cento. Mi ha impressionato come i ragazzi sono riusciti a fermare una delle squadre che gioca il miglior calcio e oltretutto rimanendo in 10 per...