Juventus B-Lucchese, le formazioni ufficiali

sabato, 20 febbraio 2021, 16:11

La Lucchese fa visita alla Juventus B sul campo di Alessandria e deve fare i conti con una classifica sempre più complicate e con nuovi infortuni: si fermano Sbrissa e Cellamare per lesioni muscolari che li terranno fuori per almeno un mese. La probabile formazione: Zennaro dovrebbe tornare titolare

sabato, 20 febbraio 2021, 16:06

Il tecnico rossonero: "Abbiamo tredici partite a disposizione per fare punti ed abbandonare l'ultimo posto in classifica, sapendo che ogni settimana ci giochiamo tanto e che presto arriveranno gli scontri diretti che potranno risultare decisivi. La Juventus U23 è una squadra dall'elevato tasso tecnico"

venerdì, 19 febbraio 2021, 18:24

Lopez ha mischiato ancora una volta le carte in allenamento e la sensazione è che, a parte il duo di attacco Bianchi-Petrovic, siano ancora tanti i nodi da sciogliere in vista della gara di Alessandria contro la Juventus B

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:23

I bianconeri sono reduci dalla sconfitta casalinga con la Pro Vercelli:mancherà Peeters per squalifica e al suo posto ci sarà con ogni probabilità Leone. Non è escluso un posto in attacco anche per Cosimo Da Graca al posto dell’esperto Brighenti