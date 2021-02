Porta Elisa News : il punto



La Lucchese si è ritrovata

lunedì, 8 febbraio 2021, 13:56

di diego checchi

La Lucchese si è ritrovata. Soprattutto a livello di prestazione. Anzi, contro la Pro Vercelli avrebbe meritato di vincere perché c’era un fallo di mano netto non dato e un calcio di rigore che poteva cambiare l’andamento della partita. L’arbitro di ieri è stato un vero e proprio protagonista, uno di quelli che non c’è piaciuto per come ha diretto l’intera gara.

Al di là di questo, la Lucchese se l’è giocata alla pari contro la Pro Vercelli e ha avuto le migliori occasioni per segnare. Abbiamo visto una squadra compatta, corta e grintosa al punto giusto che per scelta precisa del mister non iniziava più l’azione dal basso ma decideva di andare a riconquistare la palla dopo il rinvio del portiere anche perché il campo non ti permetteva tanto di fare fraseggi davanti alla propria area di rigore. c’è piaciuto lo spirito dei nuovi arrivati, Pellegrini e Dalla Bernardina che si sono inseriti sin da subito con grande personalità e tranquillità negli schemi tattici rossoneri. contro la Pro Vercelli è stata una battaglia, ma ricordiamo che da ora in poi saranno così tutte le gare e che la Lucchese non potrà più permettersi di fare prestazioni come quella contro il Novara e anche di interpretare una partita come quella contro il Grosseto dove la squadra è apparsa in campo soltanto per 20 minuti.

Insomma, la Lucchese deve essere sempre al 120 per cento della condizione per potersela giocare con tutti. Adesso arriverà un impegno altrettanto proibitivo: il Como. È giusto non abbassare la guardia nonostante i lariani abbiano perso sanguinosamente contro il Lecco. È chiaro che dovrà essere una settimana ad alta intensità e che mister Lopez dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione. In vista della trasferta di Como ci sarà da sostituire Solcia che è stato espulso (a proposito, la Lucchese in 10 uomini ha dimostrato un grande carattere). In ballottaggio ci sono due giocatori: Dalla Bernardina e De Vito. La terza opzione è quella di inserire Maestrelli come centrale di sinistra e spostare Panariello nel ruolo di centrale. Ci auguriamo che almeno per la panchina sia disponibile Benassi così il tecnico romano potrà scegliere con maggior serenità e tranquillità. Ora la Lucchese non è più ultima da sola perché a pari punti con il Livorno, proprio per questo non bisogna mollare di un centimetro.