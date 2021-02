Porta Elisa News



La Lucchese tratta Piccinocchi

giovedì, 4 febbraio 2021, 19:56

di diego checchi

Oltre a un difensore la Lucchese sta trattando anche un centrocampista e il nome è quello di Mario Piccinocchi classe 95, attualmente svincolato, regista che potrebbe far fare veramente il salto di qualità alla squadra rossonera. La trattativa è in corso e ci sono da limare gli ultimi dettagli, ma già nella giornata di domani, se tutto andrà bene e verrà trovato il definitivo accordo economico tra le parti, potrebbe essere a Lucca.

Chissà che contro la Pro Vercelli non possa essere a disposizione. Il giocatore è nato nelle giovanili del Milan ed era una vera e propria promessa, tanto è vero che fu aggregato anche alla prima squadra. Poi per lui c'è stata l'esperienza svizzera nel Lugano in serie A, dove è stato per quattro stagioni. Lo scorso anno è ritornato in Italia ad Ascoli in serie B dove ha collezionato tredici presenze.