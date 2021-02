Porta Elisa News



Al Porta Elisa arriva un'Olbia in gran forma

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:13

di diego checchi

È un’Olbia in grande forma quella che arriverà al Porta Elisa, come testimonia il risultato di 5 a 0 nel recupero contro la Pro Sesto. La squadra di Canzi ha maramaldeggiato contro i lombardi. La squadra ha 27 punti ed è ancora nei playout alla quint'ultima posizione, quindi contro la Lucchese sarà un vero e proprio scontro diretto. Noi pensiamo che la classifica non rispecchi del tutto i veri valori dell’Olbia, una squadra che sicuramente era stata costruita per ottenere una salvezza tranquilla e magari puntare a qualcosa di più. Invece i programmi non sono stati rispettati perché avere elementi come Emerson, Altare, La Rosa, Ragatzu, Ladinetti, Giandonato e Cocco, oltre all’espertissimo Pisano, non è una cosa da tutti. Questa squadra si schiera con il modulo 3-5-2 che in fase di possesso può trasformare in un 4-3-1-2 a seconda della posizione di Cadili, Lella e Biancu.

I ballottaggi in vista di sabato potrebbero essere quelli tra Cocco e Udoh, con il secondo favorito e l’altro potrebbe essere quello tra Pennington e Biancu. Il gioco dell’Olbia passa tutto dai piedi di Giandonato che come prima giocata tende sempre a mettere la palla sopra la linea e a cercare gli attaccanti. Ragatzu, ex Cagliari, non dà punti di riferimento ma tende sempre a partire dall’esterno per accentrarsi e poi andare al tiro. L’Olbia è una squadra che fa quasi da succursale al Cagliari perché molti giocatori della Primavera del Cagliari di qualche anno or sono, fanno parte della rosa dell’Olbia e trovano spazio in un campionato impegnativo come quello della Serie C. Insomma, a Lucca arriverà un’Olbia in grado di mettere in difficoltà i rossoneri anche se questa squadra non potrà contare sugli infortunati Pisano e Gagliano. Questa la probabile formazione.

OLBIA (3-5-2): 1 Tornaghi, 3 La Rosa, 15 Altare, 25 Emerson, 7 Lella, 13 Pennington, 10 Giandonato, 5 Ladinetti, 16 Cadili, 30 Ragatzu, 9 Udoh. A disposizione: 22 Van Der Want, 20 Arboleda, 19 Biancu, 26 Marigosu, 34 Putzu, 33 Secci, 24 Belloni, 17 Cocco, 18 Demarcus, 11 Doratiotto, 39 Cabras, 27 Occhioni. Allenatore: Max Canzi.