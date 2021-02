Porta Elisa News



Lopez: "Abbiamo subito l'occasione per riscattare la sconfitta"

martedì, 2 febbraio 2021, 18:09

Mister Lopez ha le idee chiare su come ripartire dopo lo stop con il Novara e tramite l'ufficio stampa presenta la partita di Grosseto: "Abbiamo subito l'occasione per riscattare la brutta sconfitta di domenica e sappiamo che ad ogni partita, da qui alla fine, ci giocheremo tantissimo. Il Grosseto è una squadra ben costruita, che ha messo in difficoltà molte compagini del girone, anche più attrezzate, ottenendo buoni risultati. Dal canto nostro giocheremo una partita coraggiosa, con la giusta rabbia e voglia di conquistare un risultato positivo".

"Per quanto riguarda la formazione, non abbiamo recuperato Papini e Dumancic e dietro siamo quindi in emergenza. A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'ultima gara. In attacco i tre giocatori che abbiamo a disposizione potranno alternarsi, visti i tre impegni ravvicinati, e garantirci diverse soluzioni in fase offensiva".