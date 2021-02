Porta Elisa News



Lopez: "Abbiamo giocato contro tutti e tutto"

domenica, 7 febbraio 2021, 19:51

Mister Lopez, a fine gara, fa una disamina lucida e attenta della "battaglia" contro la Pro Vercelli. C'è il rammarico per non aver centrato i tre punti: "Siamo riusciti ad ottenere un punto importante, contro una squadra tra le più in forma del girone e giocando oltre 40 minuti in inferiorità numerica. I ragazzi hanno lottato con grande cuore, grinta e l'occasione più nitida per vincere l'abbiamo addirittura avuta noi".

"Il nervosismo durante la partita fa parte del gioco ed è conseguenza del fatto che noi ci stiamo giocando molto, moltissimo. Chi lavora in questo ambiente dovrebbe riuscire a comprenderlo. Comunque una volta raggiunti gli spogliatoi tutto si è calmato, come è normale e giusto che sia. Abbiamo giocato contro tutto e tutti, tra mille difficoltà e questo rende ancora più merito ai ragazzi che oggi hanno veramente messo l'anima in campo. Dispiace che a differenza della partita di mercoledì, quando ci è stato fischiato un rigore contro al 90esimo, oggi ce ne sia stato negato uno netto. Quando i rigori ci sono andrebbero semplicemente segnalati".