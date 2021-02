Porta Elisa News



Lopez: "Consapevoli che la posta in palio per noi è altissima e decisi a giocarci le nostre carte fino in fondo"

martedì, 16 febbraio 2021, 16:21

Il tecnico Giovanni Lopez ha presentato attraverso l'ufficio stampa rossonero la partita di domani contro la Pro Patria, riconoscendo il grande valore dell'avversario ma anche ribadendo fermamente che la Lucchese lotterà fino all'ultima goccia di sudore per ottenere un traguardo importantissimo come quello della salvezza.

Mister Lopez, che partita sarà quella di domani?

"In piena emergenza andiamo ad affrontare una delle squadre più in forma del girone, che non perde da dieci partite, e dovremo dare l'anima per ottenere un risultato positivo, tornando così a muovere la classifica. Purtroppo abbiamo saputo che non potremo contare su Marcheggiani e Caccetta per qualche settimana, a causa degli infortuni che hanno recentemente riportato, e la lista degli indisponibili è veramente lunga per una squadra che si sta giocando la salvezza con ogni sua forza. Tuttavia metteremo sul campo tutte le energie e l'attenzione per ostacolare una squadra che fin dalle prime giornate si sta dimostrando solida e compatta, con un'organizzazione di gioco ben definita e con una difesa che, numeri alla mano, è la più forte del campionato".

Sulla formazione che scenderà in campo che cosa ci può dire?

"Per quanto riguarda la formazione, probabilmente cambieremo qualcosa rispetto agli undici iniziali che hanno affrontato il Como, sciogliendo gli ultimi dubbi al riguardo solo domani. Siamo consapevoli che la posta in palio per noi è altissima e siamo decisi a giocarci le nostre carte fino in fondo".