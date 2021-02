Porta Elisa News



Lopez: "Giocheremo sino all'ultima carta a disposizione per salvarci"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 18:14

Il tecnico Giovanni Lopez analizza la sconfitta casalinga contro la Pro Patria che ha visto dalla tribua (da domenica sarà di nuovo in panchina) ma, nonostante tutto, non perde le speranze di potersi salvare. Ammette che questo è un risultato pesante: chi conosce Lopez da tanto tempo sa che in questi momenti preferirebbe trasformare sul campo tutte le energie nervose che scaturiscono da prestazioni simili. Le difficoltà che lo attendono sono tante ma lui non si tirerà certamente indietro e già da domani inizierà di nuovo a lavorare sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello mentale.

"Abbiamo pagato a caro prezzo un avvio sottotono e con troppe disattenzioni, che ci è costato due gol in pochissimi minuti. Da quel momento la partita è stata ovviamente in salita, considerando anche la compattezza e la solidità difensiva dell'avversario. Nella seconda frazione ci siamo spinti in avanti con maggior convinzione e dopo il gol di Petrovic sono arrivate altre occasioni per pareggiare, tra cui anche un gol annullato a Meucci ed una buona palla gol sui piedi di Bianchi nel finale. Purtroppo la ruota non sta girando dalla nostra parte da diverso tempo, ma crediamo ancora di poter invertire la tendenza a nostro favore".

"Come si esce da questo momento difficile? Sappiamo che questa sconfitta rappresenta per noi un risultato pesante, ma solo con il lavoro potremo uscire dalla attuale posizione di classifica, con un reazione che dovrà giungere rapida già dai prossimi impegni. Lavoreremo sodo ogni giorno e giocheremo fino all'ultima carta a nostra disposizione per raggiungere la salvezza".