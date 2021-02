Porta Elisa News



Lopez: "Sarà una gara durissima"

sabato, 6 febbraio 2021, 15:47

Mister Lopez è ben concio delle difficoltà della gara con la Pro Vercelli, una partita davvero importante per i rossoneri a secco di punti da due turni: "Domani saremo al cospetto di una squadra tra le più in forma del girone, come ha dimostrato anche nell'ultima partita con una vittoria netta e convincente. Una compagine giovane costruita dell'allenatore seguendo idee tattiche precise ed un progetto sportivo ampio che sta ottenendo risultati importanti. Noi saremo pronti a dar battaglia con tutti i mezzi a nostra disposizione; abbiamo dimostrato di poter dare del filo da torcere a chiunque e siamo certi di poter fare una prestazione importante".



"Abbiamo attualmente indisponibili il portiere, tre difensori titolari e la situazione di emergenza è evidente. La società è intervenuta prontamente con due nuovi acquisti in settimana, di cui dovremo valutare la condizione fisica in questi giorni. Andiamo quindi a giocarci le nostre possibilità con la massima attenzione e grinta, sapendo che sarà una partita durissima dal primo all'ultimo minuto".