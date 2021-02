Porta Elisa News



Lucchese-Olbia, ecco gli ultimi precedenti

mercoledì, 24 febbraio 2021, 12:37

Lucchese–Olbia è una partita che ricorre da tanti anni, ma noi prendiamo i precedenti a partire dal 2016. Il 29/12/2016 Lucchese – Olbia terminò 1 – 1 con le reti di Kouko e Dermaku. Questa la formazione allenata da Galderisi che scese in campo quel giorno: Di Masi, Cecchini, Capuano, Dermaku, Espeche, Nolé, Bruccini, Merlonghi, Terrani, De Feo, Forte.

Poi il 21/04/2018 la Lucchese vinse 3 a 0 contro i sardi quando in panchina sedeva proprio Giovanni Lopez. Le reti furono realizzate da Buratto, Fanucchi e Russu (tra l’altro un ex Olbia). Questa la formazione che scese in campo: Albertoni, Russu, Baroni, Bertoncini, Espeche, Cecchini, Damiani, Arrigoni, Buratto, Fanucchi, Bortolussi.

L’ultimo incontro prima di sabato prossimo risale al 2/12/2018 quando la Lucchese pareggiò per 1 – 1 in casa contro l’Olbia. In panchina c’era Giancarlo Favarin e la rete del pareggio fu siglata da Gianmarco De Feo. Per l’Olbia segnò Ragatzu, giocatore che tra l’altro milita ancora nella squadra Max Canzi. Questa la formazione rossonera che scese in campo quel giorno: Falcone, Zanini, Gabbia, Martinelli, Favale, Mauri, Provenzano, Greselin, De Feo, Sorrentino, Bortolussi.