Massima attenzione alla voglia di riscatto del Como

sabato, 13 febbraio 2021, 08:10

di diego checchi

Un Como in cerca di riscatto quello che andrà in campo contro la Lucchese, anche perché, il 4 a 0 subito a Lecco brucia ancora. La squadra di Giacomo Gattuso (fra l’altro cugino del popolare “ringhio”) è prima in classifica a pari punti con il Renate e ha costruito una squadra capace di lottare per il vertice perché l’obiettivo della nuova società lariana è quello di raggiungere la Serie B.

Proprio per questo, circa 2 mesi fa, i lombardi hanno deciso di cambiare allenatore esonerando Banchini e affidandosi a Gattuso che era già nello staff. L’altra curiosità del Como è che il secondo di Gattuso è Massimiliano Guidetti, un ex attaccante di Serie C e B che ha fatto le proprie fortune con la maglia dello Spezia e si è scontrato più volte con la Lucchese. Nel Como ci sono tre ex rossoneri e stiamo parlando di Giovanni Terrani, Tommaso Arrigoni e Davide Bertoncini, tutti elementi che nel corso degli anni hanno dato una mano alla Lucchese a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata in quelle stagioni.

Con quale modulo giocherà il Como? A nostro avviso farà uno spregiudicato 4-2-4 che si può trasformare in un 4-2-3-1 a seconda della posizione che prenderà Gatto visto che potrebbe giocare anche in verticale dietro all’unica punta. Gattuso potrebbe anche optare per qualche cambiamento di uomini e al posto di Crescenzi potrebbe esser data fiducia a Bertoncini. A centrocampo Arrigoni sembra essere favorito su Bellemo. Staremo a vedere se queste indiscrezioni saranno confermate. La classifica del Como recita 46 punti con 27 gol subiti e 34 reti realizzate. Questa la probabile formazione:

COMO (4-2-4): 1 Facchin, 6 Iovine, 27 Bertoncini, 4 Solini, 34 Dkidak, 21 Arrigoni, 18 H’Maidat, 11 Cicconi, 10 Gatto, 7 Terrani, 9 Gabrielloni. A disposizione: 22 Zanotti, 13 Crescenzi, 2 Toninelli, 5 Bovolon, 30 Castillion, 8 Celeghin, 24 Daniels, 14 Bellemo, 32 Ferrari, 28 Koffi, 19 Walker. Allenatore: Giacomo Gattuso.