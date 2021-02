Porta Elisa News



Mercato, Signori torna all'Atalanta

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:36

di diego checchi

La prima notizia ufficiale dell'ultimo giorno di mercato è una cessione. Si tratta del centrocampista Samuele Signori, che ha totalizzato 4 presenze ed una rete quella nella trasferta di Vercelli. Ecco il comunicato della società rossonera: "La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver definito la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista Samuele Signori (classe '01), che rientra all'Atalanta. Al giovane, che con i rossoneri ha esordito tra i professionisti e segnato il suo primo gol, la società augura grandi e meritate soddisfazioni professionali nel prosieguo della carriera." Vicinissimo a lasciare la Lucchese anche Riccardo Moreo che andrà a giocare in qualche altro club di Serie C avendo il contratto fino al giugno 2022 con il Cosenza Calcio.

Capitolo entrate: E' notizia di questi ultimi minuti che la Lucchese starebbe stringendo con la Viterbese per il centrocampista Davide Sibilia, il giocatore classe 1999 ha collezionato quest'anno 11 presenze di cui 5 da titolare, giocando sia da mediano davanti alla difesa sia da mezz'ala destra. Il diesse della Viterbese, Mauro Facci, è a Milano e potrebbe essersi incontrato con Deoma e Santoro. Sibilia ha fatto tutto il settore giovanile con il Genoa per poi esordire fra i professionisti all'Albissola dove ha collezionato 25 presenze ed una rete. L'anno seguente si è accasato alla Viterbese, 13 presenze ed una rete fino a quest'anno come detto in precedenza. Il giovane centrocampista veneto è già stato allenato da Lopez.