Emergenza difesa: Papini stirato, si tenta il recupero di Dumancic

lunedì, 1 febbraio 2021, 18:39

di diego checchi

Federico Papini non ci sarà sicuramente per la trasferta di Grosseto fra due giorni dove la Lucchese sarà impegnata alle ore 15 per il turno infrasettimanale di campionato. Il giocatore nella partita di ieri si è procurato uno stiramento al flessore della gamba destra. Mercoledì il difensore rossonero sarà sottoposto ad un nuova ecografia di controllo per determinare i tempi di recupero.

Per quanto riguarda Luka Dumancic, lo staff medico con in testa il dottor Adolfo Tambellini, farà di tutto per recuperarlo per la gara di Grosseto. Il giocatore ha riportato un trauma contusivo alla fascia alata della gamba sinistra. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la situazione. Impossibile invece il recupero per quanto riguarda Michael Benassi che sta lavorando ancora a parte. Se non ce la dovesse fare nemmeno Dumancic, Lopez, avrà gli uomini contati nel reparto centrale di difesa perchè attualmente in rosa ci sarebbero solo De Vito, Solcia e Panariello.