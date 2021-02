Porta Elisa News



Papini torna in gruppo

martedì, 23 febbraio 2021, 18:56

di diego checchi

Partitelle a pressione e lavoro atletico, è stato questo il menù voluto da Lopez per l'allenamento odierno e c'è una buona notizia da dare: Papini è rientrato in gruppo. Il giocatore sarà a disposizione per sabato prossimo e il tecnico avrà un'arma in più da giocare per quanto riguarda il reparto difensivo. Il gruppo, oggi, è stato diviso in due tronconi e chi ha giocato domenica scorsa ad Alessandria contro la Juventus U23 ha effettuato solamente un lavoro atletico mentre gli altri hanno svolto una seduta completa.

Cruciani ha fatto un lavoro un po' più leggero a scopo precauzionale. Da domani il gruppo dovrebbe tornare a ranghi completi ma è ancora presto per poter parlare di formazione, vedremo quale idea avrà Lopez per la gara di sabato prossimo che, ricordiamo, sarà alle 16,30 e non alle 15,00 come era stata programmata in un primo momento. L'Olbia ha chiesto di posticipare la gara e la Lucchese ha accettato volentieri, visto che la squadra sarda sarà impegnata anche domani nel recupero di campionato alle ore 12,30 in casa contro la Pro Sesto. Intanto, oggi, Fabio Junior Bianchi ha partecipato alla trasmissione Area C in onda su Sky Sport e condotta da Gianluca Di Marzio. L'attaccante rossonero si è raccontato ed ha parlato ovviamente anche del momento della Lucchese. D'altronde, Bianchi è uno dei migliori prospetti della terza serie professionistica e l'ex Geona e Torino ha già realizzato 8 reti in campionato.