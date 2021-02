Porta Elisa News



Pellegrini e Maestrelli subito in campo

venerdì, 5 febbraio 2021, 19:24

di diego checchi

Eros Pellegrini (nella foto) e Andrea Maestrelli hanno già svolto la seduta di allenamento con la squadra e il primo potrebbe già essere titolare domenica prossima contro la Pro Vercelli nella difesa a tre come centrale di destra. Quello che ha colpito sin da subito dell'ex giocatore del Catania sono la personalità e la fiducia che ha mostrato nei suoi nuovi compagni, parlando e dialogando con loro sui movimenti da fare.

Per il resto, si va verso una formazione con il tandem Bianchi-Marcheggiani in attacco e Zennaro come mezz'ala sinistra a centrocampo, con Sbrissa mezz'ala destra e Meucci in zona centrale. La novità potrebbe essere rappresentata da Nannelli come esterno di destra a tutta fascia con Panati sul lato opposto. A completare il reparto difensivo ci potrebbero essere Solcia e Panariello, ma queste sono solo ipotesi e domani nella seduta di rifinitura le cose potrebbero cambiare. Benassi e Lo Curto sono sulla via del recupero ma non dovrebbero essere convocati per domenica prossima, Dalla Bernardina invece ha lavorato con la squadra e troverà sicuramente un posto in panchina.