Porta Elisa News



Riprendere subito la corsa

martedì, 2 febbraio 2021, 13:12

di diego checchi

Per fortuna si ritorna a giocare subito. Infatti domani alle ore 15 ci sarà il turno infrasettimanale contro il Grosseto e la Lucchese avrà l’opportunità di cancellare la brutta sconfitta interna per 4 a 1 contro il Novara e di far punti importanti per poter raggiungere la salvezza. La squadra ha solo un giorno per preparare la gara visto che ieri si sono allenati soltanto quelli che non avevano giocato domenica. Detto questo, mister Lopez cercherà di mettere in campo la formazione migliore possibile. In difesa si va verso il trio Solcia, De Vito e Panariello, perché Papini non ci sarà a causa di uno stiramento al flessore e Dumancic non è al meglio e se ce la farà, al massimo andrà in panchina.

A centrocampo, tornerà titolare Sbrissa come mezzala sinistra con Nannelli a destra e Meucci playmaker davanti alla difesa. Panati e Adamoli saranno gli esterni, mentre in attacco Bianchi avrà la maglia da titolare insieme a Petrovic favorito su Marcheggiani. Ma perché diciamo che Bianchi giocherà dall’inizio? Per un motivo molto semplice. Perché il giocatore ha dimostrato molto bene e di aver recuperato perfettamente dall’infortunio che l’aveva costretto a fermarsi durante la sosta natalizia.

Ricordiamo che domenica scorsa l’ex del Genoa ha realizzato il suo settimo gol stagionale e per un ragazzo del 2000 non è una cosa da sottovalutare. Insomma, nella Lucchese c’è tanta voglia di riscatto ma i giocatori hanno il dovere di dimostrarlo sul campo. È vero, l’impegno non è mai parlato, ma adesso bisogna dare una sterzata alla classifica e perdere altri punti potrebbe essere assai deleterio. La cosa che la Lucchese non dovrà fare sarà quella di non sottovalutare il Grosseto, una delle sorprese del campionato e che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta di Renate per 2 a 1. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (3-5-2): 12 Biggeri, 15 Solcia, 28 De Vito, 2 Panariello, 11 Panati, 7 Nannelli, 23 Meucci, 32 Sbrissa, 28 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 33 Dumancic, 13 Cellamare, 30 Caccetta, 8 Kosovan, 4 Cruciani, 27 Scalzi, 19 Marcheggiani, 22 Forciniti, Bartolomei, 38 Zennaro. Allenatore: Lopez.