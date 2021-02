Porta Elisa News



Russo: "Disputato un secondo tempo accettabile, ma abbiamo tanti margini di miglioramento"

sabato, 27 febbraio 2021, 18:49

Bruno Russo, presidente rossonero, continua a rimanere ottimista, la Lucchese può ancora farcela a fare il miracolo e salvarsi: "Purtroppo partiamo sempre a handicap e meno male abbiamo limitato i danni: contro una squadra esperta come l'Olbia, c'era il rischio di non fare risultato nemmeno oggi. Abbiamo disputato un secondo tempo accettabile, ma abbiamo tanti margini di miglioramento, sia con questi giocatori sia con quelli da recuperare".

"Dobbiamo avere fiducia in questo miracolo e cercare di essere in lotta sino alla fine. Mi rendo conto ci sia l'amarezza anche oggi, oltretutto per non aver abbassato i punti della forbice con la quint'ultima, ma ora abbiamo una serie di parire dove dobbiamo fare dei risultati importanti e la squadra lo può fare. Dobbiamo aver fiducia, ce la possiamo fare, ci dobbiamo credere".