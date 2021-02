Porta Elisa News



Santoro: "Recuperato un punto sulla Giana, andiamo avanti"

sabato, 27 febbraio 2021, 18:45

Per Mario Santoro, direttore generale rossonero, contro l'Olbia è un punto che serve per la classifica, anche se gli errori di approccio continuano a non mancare: "Si commettono sempre errori che ci fanno partire sotto bravi poi a riprederla nella ripresa dove abbiamo iniziato a giocare. La squadra evidenzia dei limiti ma anche un grande spirito e una voglia di reagire e rimanere sul pezzo. E' chiaro che tutti questi infortuni non aiutano, si è visto anche oggi".

"Un pari che lascia tutto come prima? Si è recuperato un punto sulla Giana e ora andiamo avanti, ci sono undici gsre e dobbiamo pensare alla prossima. Gwre ce ne sono ancora: dobbiamo pensare a mettere nel mirino la Giana e poi vedere. Non ci dimentichiamo che l'Olbia è ella inferiore inferiore della classifica è una delle squadra che ha più qualità".