Porta Elisa News



Santoro: "I ragazzi hanno dato tutto, ma i rigori quando ci sono, vanno fischiati"

domenica, 7 febbraio 2021, 20:16

Soddisfatto per la partita dei ragazzi, deluso per una vittoria che a un certo punto poteva pure starci, visto che le occasioni più nitide sono capitate ai rossoneri e che a una manciata di minuti dalla fine l'arbitro non ha sanzionato un chiaro fallo di mano in area piemontese: Mario Santoro, direttore generale rossonero, guarda comunque avanti: "Direi bene, la squadra è viva e ha dato il 110 per cento. Mi ha impressionato come i ragazzi sono riusciti a fermare una delle squadre che gioca il miglior calcio e oltretutto rimanendo in 10 per quasi un tempo. Davvero tosti e grintosi: giocando così, il Porta Elisa può divenire un fortino: sono ottimista".

"Gara con molti episodi da moviola? Mercoledì, a Grosseto, ci hanno fischiato contro un rigore al 90°, oggi non ce ne hanno fischiato uno a favore quasi al 90°: credo che i rigori quando ci sono vanno dati. In ogni caso, a parte questo, le occasioni più itide sono state le nostre".